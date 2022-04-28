Karar yazarı Akif Beki: İlahi Binali Bey, hesap ve mantık mesleğinden geliyorsunuz, siz yapmayın bari!

Karar yazarı Akif Beki, hayat pahalılığına doların artmasını gerekçe gösteren ve dünyada bir sorun olduğunu söyleyerek pandemiye işaret eden AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı eleştirdi.

Beki, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, hayat pahalılığının bir dünya sorunu olduğunu şöyle anlatıyor:

'Doların artması, tepeden tırnağa her şeyi etkiledi. Fiyatlar çok arttı. Bu Türkiye’ye özgü bir şey değil, bütün dünyanın içinde olduğu ve üstesinden gelemediği küresel bir sorun.'

Bizde sorun dolardan kaynaklanırken küresel sorunun kaynağı önce salgınmış, üretim ve tedariği aksatmış. Üstüne de Ukrayna savaşı eklenmiş. İlahi Binali Bey, hesap ve mantık mesleğinden* geliyorsunuz, siz yapmayın bari!

Hem dünyada enflasyon, salgınla savaştan kaynaklanacak; bizde ise fiyatları tepeden tırnağa doların artışı etkileyecek, onu da faizin ‘nas var’ diye enflasyonun altına indirilmesi tetikleyecek... Hem de bizdeki hayat pahalılığıyla dünyadaki aynı sorun olacak, hatta dünya bizden daha vahim, biz pozitif ayrışıyor olacağız... Nasıl yani!"

*İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Binali Yıldırım'ın mesleği, mühendisliktir.