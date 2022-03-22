Karar yazarı Akif Beki: İktidar sözcüleri, "Polisin sorumluluğu şahsi" demeye getiriyor

Karar yazarı Akif Beki, Adana’da polisin Furkan Vakfı üyelerine copla şiddet uygulamasının ardından iktidar kanadından gelen açıklamaları eleştirdi.

Beki, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "müdahalenin orantısız ve münferit olduğu" açıklamasına atıfta bulunarak şunları yazdı:

"Adana’da Furkan Vakfı gönüllülerine polis müdahalesi, orantısız ama münferitmiş. İktidar sözcüleri, öyle diyor. Yani birkaç memur, öfkelerine yenildi. Tepeleri atınca da göstericileri hınçla, hırsla coptan geçirdiler. Tepkiler haklı, yapmamalıydılar. Ama kendi başlarına yaptılar. Tamamen bireysel. Kışkırtılınca, provoke edilince kontrolü kaybettiler. Gerçi suç, dayak yiyende. Kışkırtmasaydı onlar da. Hak ettiler. Fakat yine de kendini tutmalıydı polis, yakışmadı. Yoksa şiddet içermeyen bir eylemi, güç kullanarak bastırmak için emir almış değildiler.

‘Plastik mermi ve biber gazı sıkmak da mı münferitti’ derseniz... İzinsiz olduğundan, yasadışı diyeydi. Onla kalsa, sorun olmazdı. Kabul edilemez kısmı, gruba copla girişmeleriydi. Fakat o da münferit. Sorumluluğu, şahsi... Dedikleri, demeye getirdikleri budur.

Tepkileri dindirmek, olayı küçültmek için başka savunmalar da geliştiriyorlar. ‘Dini siyasete alet eden Furkan Vakfı’na, devlet göz yumsun da başımıza yeni FETÖ mü kesilsin’ gibi... İyi de ‘yargıyı, emniyeti, orduyu Furkan Vakfı’na teslim edin’ diyen yok ki! ‘Suç içermeyen eylemlerine polis niye karışıyor, yetkinin bu kötüye kullanımı da neyin nesidir’ diye ayağa kalkıyor millet. Münferit orantısız güç kullanmaktan açılan soruşturma, buna da cevap arayacak mı?"

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