Karar yazarı Akif Beki: İktidar medyasının da azıcık yardımıyla seri zamcı sonunda deşifre oldu, kendini ele verdi!

Karar yazarı Akif Beki, Ulaştırma Bakanlığı'nın İBB'nin ulaşım zammı konusunda "fahiş ve kamu yararına aykırı” açıklamasını yapmasını eleştirirken, "İktidar medyasının da azıcık yardımıyla seri zamcı sonunda deşifre oldu, kendini ele verdi. Vay iktidara rağmen fiyatları ucuzlatmayan zamcı İmamoğlu vay!" dedi.

Beki, "Ve aranan zamcı bulundu" başlıklı yazısında, iktidar ve iktidara yakın medyanın, hayat pahalılığı ve zamlar konusundaki söylemlerini ironik bir dille eleştirdi.

Beki, şu ifadeleri kullandı:

‘Seyredin, bakın şimdi faizi düşürerek enflasyonu ne yapıyorum’ deyip enflasyonla doları birlikte uçuran, faizcilere bayram ettiren kimse; o da değilmiş. Yeni model 6 ayda sonuç alacaktı, 3 aya kalmadan çökünce...TL’yi korumak için yepyeni modele geçen, faizin üstünü dolara Hazine’den tamamlatmaya başlayan kimse; işte o hiç değilmiş. Muhalefetin uydurmalarıymış bunlar...

Haliyle “Milletimiz markette, pazarda alışık olmadığı derecede yüksek fiyatlarla karşılaştığında, Avrupa ülkelerinde durumun daha vahim olduğunu” bildiğinden şükrediyor haline. Canına tak ettiğindeyse kimi suçlayacağı, aziz millete gayet iyi hedef gösteriliyor. Misal, geçen İstanbul’da metrodan metrobüse, taksiden dolmuşa her şeye zam geldi, tam yüzde 40. Ulaştırma Bakanlığının hesabına göre “fahiş ve kamu yararına aykırı” bir orandı bu. İktidar engellemeye çalıştı ama gözü dönmüş halk düşmanı İmamoğlu’nu durduramadı.

Zaten Botaş’la EPDK’nın, doğal gazla elektriğe zorunlu yansıttığı yüzde 100’lük artışların arkasında da önce küresel enflasyon belası, sonra da İmamoğlu İBB’si ve CeHaPe Zihniyeti yer alıyordu. İstanbulluya taşımayı yüzde 40 pahalandırmak için akaryakıta yüzde 100 zammı yansıtan, yine dış güçlerle işbirlikçileri muhalefet çıkmasın mı! İktidar medyasının da azıcık yardımıyla seri zamcı sonunda deşifre oldu, kendini ele verdi. Vay iktidara rağmen fiyatları ucuzlatmayan zamcı İmamoğlu vay!"