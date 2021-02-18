Karar yazarı Akif Beki: İktidar eski CHP'yi çok özlüyor, mumla arıyor gibi bir tavır içinde

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gara şehitlerinin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinin başörtüsü yasağını savunduğu günleri hatırlattığını belirterek, "AK Parti lideri Erdoğan, Gara tarışmasında Kılıçdaroğlu'nu geçmişiyle vurdu. Ama zaten Kılıçdaroğlu o geçmişin hesabını vermiş, o günün yanlışlarıyla yüzleşmiş, özeleştirisini yapıp o yanlışlardan dönmüştü. Artık başörtüsü açılımı yapan, değişen, özgürlüklerden yana, üst yönetiminde başörtülü siyasetçilerin görev aldığı bir CHP var. AK Parti'nin ve Erdoğan'ın görmek istediği CHP, yoksa bu değil miydi? Çünkü eski CHP'yi çok özlüyor, mumla arıyor gibi bir tavır içinde iktidar." diye yazdı.

Erdoğan'ın CHP'yi dün gibi bugün de başörtüsü düşmanlığıyla suçlayabilme imkânı istediğine dikkat çeken Akif Beki, "Hadi Muharrem İnce, CHP'yi aslından sapmakla suçluyor da AK Parti'ye ne oluyor? 'Eskisi gibi ol, bugün değilse ne gün CHP'liğini göstereceksin' diye kızdı kızacaklar. Artık bu CHP'yle çekişmeden bir lezzet almadıklarını saklayamıyorlar. Eskisi gibi olmayan, sırtından kolay oy kazandırmayan CHP tat vermiyor. 'Kendin gibi ol, bugün değilse ne gün olacaksın, ne biçim CHP'sin' demeye gelen çıkışların başka izahı var mı?" ifadelerini kullandı.

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