Karar yazarı Akif Beki: İktidar, ceketini koysa doktorluk da yapar mı bakalım?

Karar yazarı Akif Beki, AKP'nin “Sen yapmazsan başkasına yaptırırız, kimi koysak yapar”, “Ceketimizi aday yapsak seçilir” düşüncesiyle hareket ettiğini söylerken, "Görev ve adaylıklarda kişilik, ehliyet ve liyakat aramaktan vazgeçilmeseydi, ne memleket bu halde olurdu ne iktidar" dedi.

Beki, "Bugün yaşadığımız olumsuzlukların sorumlusu, söylendiği gibi dış güçler, faiz lobisi, küresel çeteler, şer ittifakları filan değil. İşte bu ehliyetsizlik, liyakatsizlik ve niteliksizleşme sürecinin bedeli ödetiliyor topluma" düşüncesini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doktorlar için "giderlerse gitsinler" sözlerine göndermede bulunan Beki, ehliyet ve liyakat aranması durumunda devlette çalışma koşullarından şikayet eden doktorların talep ve sorunlarına, çözme refleksiyle kulak verileceğini söyledi.

Beki yazısında şöyle devam etti:

"'Varsın gidiyorlarsa gitsinler, biz de yeni mezunlarla, asistan doktorlarla yola devam ederiz' denmezdi. Uzmanlar, ‘kendilerini okutmuş devleti para için terk eden nankörler’ muamelesi görmezdi.

Elitleri serum taktırırken bile doktor seçiyor, profesör beğenmiyor. Ama halk sağlığına gelince iktidar, hocalara minnet etmezken uzmanların dırdırına mı katlanacak!

Ehliyete, liyakate bakılsa...Bu pahalılıkta halkın hem de canı, yeni mezun pratisyene, stajyer hekime rahatlıkla emanet edilebilir miydi!

Denemedik bir bu kalmıştı: İktidar, ceketini koysa doktorluk da yapar mı bakalım?"