Karar yazarı Akif Beki: HDP'nin suçu Apo'yu dinlememek

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul'da yeniden gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden önce Abdullah Öcalan'ın kardeşi tarafından TRT'de yayınlanan mesajında, HDP'den tarafsız kalmasını istediğini hatırlatarak, "Cumhur İttifakı adayı da HDP seçmeninin oylarına talipti ama ikna edememişti. İmralı'nın mesajı belliydi. HDP'ye "Madem Binali Yıldırım sizden alamıyor, bari oylarınız Ekrem İmamoğlu'na da gitmesin" dedirtiliyordu. Formül çalışsa, muhatapları o talimata uysa, "Önder Apo'nun emri başımız üstüne" deyip Millet İttifakı adayına desteğini çekse yine HDP'ye bu yapılır mıydı? Yani devlet, Kobani olaylarında eylem çağrısının HDP'den geldiğini yine fark eder miydi?" diye yazdı.

İktidarın CHP ile İyi Parti'yi ters düşürüp ittifaktan ayırmak için HDP'yi aralarına sokmayı denediğini belirten Akif Beki, "Yoksa Erbakan'ı anma programına CHP, HDP, DEVA ve Gelecek Partisi liderlerinin yanı sıra İYİ Parti'nin de üst düzeyde katılmasına niye kızsın, bozulsunlar? Saadet Partisinin davetindeki siyasi partilerin aile fotoğrafına bakan herkes görüyor. Millet İttifakını çatlatma, CHP ile HDP'ye indirgeyerek marjinalleştirme planı tutmuyor.

AK Parti'nin de temsil edildiği o fotoğraf, bilakis Millet İttifakını parçalayıp dağıtma siyasetini marjinalleştirdi. Sözüm sinsi lobilere! Herkes her şeyi bilmiyormuş gibi gösterip iktidarı boşuna yanıltmasınlar. HDP'nin suçu, kabak gibi meydanda." ifadelerini kullandı.

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