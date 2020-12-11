Karar yazarı Akif Beki: Fransa Cumhurbaşkanı'na dolmuşçu ağzıyla "Bekleme yapma Macron, ilerle" demişti, Paris'e büyükelçi atandı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Bekleme yapma Macron, ilerle" diyen Tunus Büyükelçisi Ali Onaner'in Paris'e büyükelçi olarak atandığını belirterek, "Ankara, sağ gösterip sol vurarak kafaları allak bullak etmeye devam ediyor. Macron bu hamleler karşısında şapşallaşmış, neye uğradığını şaşırmıştır, daha da kendine gelemez. Onaner okul arkadaşıymış, Macron nasıl afallamasın!

İktidar, Türkiye-Fransa ilişkilerini cumhurbaşkanları arasındaki şahsi ilişkinin kimyasına indirgemişti. Artık okul arkadaşı düzeyine de indirgiyor. Hem de ileri derecede sululuk kaldırabilen bir düzey bu.

Yanında az cıvıtmaya kalkıştığında Trump'ı, kameraların önünde "Ciddi olalım" diye tersleyen Macron'dan söz ediyoruz." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda ve Almanya'da yaşayan Türklere yönelik "oy vermeyin" çağrılarını hatırlatan Akif Beki, "Belli ki Cumhurbaşkanı, bunları başka ülkelerin iç işlerine, seçimlerine ve kim tarafından yönetileceklerine karışmak saymıyor. Halkları iktidarlarına karşı doldurmak ve kışkırtmaktan uzak diplomatik hamlelermiş gibi..." ifadelerini kullandı.

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