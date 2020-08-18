Karar yazarı Akif Beki: Fahrettin Altun Türkçe tivitinde muhalefete sert yüklenirken, İngilizce tivitte Biden'a karşı dikkatli bir dil kullanmış

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın sözlerinin 9 ay sonra gündeme getirildiğini belirterek, "‘Superman’i bekler gibi kendisini beklediğini sandığı muhalefetten hak ettiği cevabı aldı. ‘Gölgeni de al toz ol’ diye ağzının payını verdiler. Fakat muhalefet, yine de iktidarın hışmına uğradı. Biden’ın yanı sıra, maruz kaldıkları bu tür ayarsızlıkları da eleştiriyorlar.

Cumhurbaşkanlığından Fahrettin Altun, Türkçe tivitinde muhalefete sert yüklenirken İngilizce attığı tivitte Biden’a karşı daha dikkatli bir dil kullanmış. Yumuşak ve diplomatik. Biden’ın sözleri müdahaleci yaklaşımı yansıtıyor, demokrasiye de Türk-Amerikan ilişkilerinin doğasına da uymuyor şeklinde." diye yazdı.

Akif Beki, Washington Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından tepki paylaşımı yapılmadığına dikkat çekerek, "Sözcü İbrahim Kalın’la Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun sert çıkışan tivitlerini RT dahi etmemişler. Bu kadar dikkat ve temkin ilginç değil mi? Belli ki Biden’la olayı kişisel bir husumete çevirmekten ve bozuşmaktan kaçınıyor iktidar.

Hatta belki de aybedilen taraf olarak, küstahlığını Biden’ın yüzüne hafifçe vurup mahcup etmek ve bir yakınlaşmaya kapı açmak için şimdi gündeme getirildi. Yani başkanlık yarışında ibre açık ara Biden’a döndükten sonra. Allahüalem, psikolojik üstünlük yakalayıp Biden’la arayı ısıtma arayışında yatıyor zamanlamanın sırrı." ifadelerini kullandı.

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