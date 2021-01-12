Karar yazarı Akif Beki: Evine ekmek götüremeyenlerin sayısı, her geçen gün şahlanıyor ama iktidar sözcüleri bunları konuşmayı sevmiyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Koronavirüs'e karşı dünyada aşılamanın bir aydan bu yana yapıldığını belirterek, "Bizde henüz denek dışında ilk doz vurulmadı, tedarik ve aşılama takvimi de sır. Türkiye’de çalışan nüfusun yarısı asgari ücrete talim ediyor. Ama tam olarak ne kadarı? Açıklanmadığı için o dahi bilinmiyor." diye yazdı.

Türkiye'de evine ekmek götüremeyenlerin sayısının her geçen gün şahlandığına işaret eden Akif Beki, "Aynı hızla şahlanan üç şey daha var. Geçilmeyen yola, köprüye; uçulmayan havaalanına vergilerimizden ödenen Hazine garantileri, bir! Temel ihtiyaç maddelerine gelen zamlar, iki! Ve yanlış para/kur politikaları yüzünden katlanan faiz borcumuz, bu da etti mi size üç! Ama iktidar sözcüleri, bu şahlanışları konuşmayı, uzatmayı, büyütmeyi sevmiyor. Muhalefetle boş polemik konularına ise bayılıyorlar. " ifadelerini kullandı.

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