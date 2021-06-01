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Karar yazarı Akif Beki: Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyaretindeki fotoğrafta iki YSK üyesinin de yer aldığı anlaşıldı

01 Haziran 2021 08:11

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyaretinde Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki üyenin de olduğuna işaret ederek, "Zincir halka halka büyürken Binali Bey’in İstanbul seçimlerindeki rakibi İmamoğlu’na, YSK üyelerine hakaretten dava açıldı. 4 yıla kadar hapisle yargılanıyor. Seçimin iptali tartışmasında, Soylu’ya iade ettiği ‘ahmak’ sözünden." diye yazdı.

"Hepsi tesadüf, hiçbirinde zamanlama manidar olmayabilir. Ama Venezuela’da hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler olmuş gibi görünmüyor mu?" diye yazan Akif Beki, "O tarihte gümrüklerden maske ve test kiti çıkışı bulunamaması mı daha sansasyonel haber? Erkam Yıldırım’la YSK üyelerinin Caracas’ta birbirine rastlaması mı? Karar veremedim." ifadelerini kullandı.

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