Karar yazarı Akif Beki: Dinin siyaseten istismarı artık ömrünü doldurdu

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hilafet tartışmalarından rahatsız olduğunu belirttiği yazısında, "Fakat açıklamanın devamında bir ipucu var. Bakın bakalım şu tarif kime uyuyor: “Cumhurbaşkanımızın tavrı açık ve nettir. Ne yazık ki Cumhurbaşkanımızın siyaseti ile açık ve net hedefler üzerinden rekabet edemeyenler, bu ülkede yıllar yılı yapay rejim krizleri üretmeye çalışmışlardır. Bu son tartışmalar da bu rejim krizi üretmek isteyen vesayet sevdalılarına malzeme oluşturmak arzusundan başka bir şey değildir. Gel gelelim bunların Türkiye sosyo-politik gerçekliğinde bir yeri yoktur. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın gündeminde de hiç ama hiç yer tutması da söz konusu değildir..."

Anlıyoruz ki hilafet tartışmasını başlatan gizli failin özellikleri şunlar: Cumhurbaşkanı'yla dürüstçe rekabet edemiyor. Onun için de yapay rejim krizi oluşturarak, vesayet sevdalılarını Cumhurbaşkanı'na karşı dolduruşa getirmenin gayreti içinde.

Hilafet çağrısı, Yeni Şafak dergisi Gerçek Hayat'tan gelmemiş miydi? Fakat tarif edilen profile uymuyor. Daha çok CHP ima ediliyor gibi." diye yazdı.

Akif Beki, eski CHP'nin yerinde yeller estiğini, AKP'ye yarayan ve rejim bekçiliği siyasetinden eser kalmadığını belirterek, "Hep uyarıyorum, dinin siyaseten istismarı artık ömrünü doldurdu. Ona fırsat ve malzeme veren, haklı görünmesini sağlayan yasakçı, baskıcı kafa değişti.

Bu değişimi ıskalayarak, olmayan ‘CeHaPe Zihniyeti’ni istediği kadar hala varmış gibi göstersin, AK Parti’ye kazandırmaz. Hakkındaki yerleşik önyargıları yıktı CHP, onların inandırıcılığı kalmadı." ifadelerini kullandı.

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