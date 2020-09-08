Karar yazarı Akif Beki: Dini vaazı siyasetten dinleyeceksek, siyasi mesajı dünyaya kim verecek

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Sudan'ın laikliği seçtiğini, Tunus'un 2016 yılında Siyasal İslam'dan demokratik İslam'a geçtiğini, Müslüman Kardeşler'den ayrılan Ennahda'nın din ile siyaseti karıştırmama kararı olduğunu belirterek, "AK Parti’nin, eskiden BOP Eşbaşkanlığıyla rol modelliğini üstlendiği, demokratik değerleri ve insan haklarını yayacağı coğrafyada oluyor bu değişim.

Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2011’de, Mısır ve Tunus’a laik anayasa tavsiye etmişti. Arap Baharı turundaydı. “Laiklik din ve inanç özgürlüğünün güvencesidir, din düşmanlığı değil” diyordu. Fakat Türkiye’de trend son 5 yılda tersine döndü." diye yazdı.

Akif Beki, AKP'deki değişimin Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik karikatürlerinden görülebileceğine işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, o zaman dergideki katliamı kınamakla, dini maske olarak kullanan terör ve şiddeti reddetmekle kalmıyordu. Charlie Hebdo’ya haklı olarak ifade özgürlüğü nutku da çekiyordu. Fakat AK Parti Sözcüsü, artık farklı bir dille tepki gösteriyor.

Sözcü değil de vaizmiş gibi. Sanırsınız ifade özgürlüğünü kötüye kullandığını anlatmayacak da Charlie Hebdo’yu Müslüman yapacak. Herkesin kutsalına saygıya değil de İslam’a davet ediyor havasında." ifadelerini kullandı.

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