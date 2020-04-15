Karar yazarı Akif Beki: Devletin karşısına kimse yazıyla çiziyle, eleştiriyle, siyasi aykırılıklarla gelmesin

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, AKP’nin, MHP’nin önerileri doğrultusunda hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 90 bin hükümlünün serbest kalacağı yeni İnfaz Yasası'na ilişkin yazısında, "Devletin karşısına kimse yazıyla çiziyle, eleştiriyle, siyasi aykırılıklarla gelmesin. Bunların topluma kazandırılması mümkün olmuyormuş. Sanık olanları tutuksuz yargılanırsa, hele mahkumiyet alanları infaz indiriminden yararlandırılırsa topluma telafisi olmayacak zararlar verebilirlermiş." diye yazdı.

Akif Beki, okurlarına "Hangisi topluma daha tehlikelidir?" sorusunu yönelttiği "Canınız, malınız, ırzınız ‘korona affı’na emanet!" başlıklı yazısında, TBMM'den geçen Korona Affı'na göre, "Kendinizi, çoluk çocuğunuzu kollayın; geliyorlar, güvenliğinizden evvelemirde siz sorumlusunuz. Bir tek kaçanın anası ağlamamış, biliyorsunuz deyimi. İçeride kalanların en büyük kozu ise yakalanmamak. Adalet Bakanı Gül açıkladı, korona kapan 17 cezaevi sakininden üçü kaybedilmiş. Ecdat sözüdür; kırk yıl kıran olmuş, eceli gelen ölmüş. Kaderlerine kalmış artık!" ifadelerini kullandı.

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