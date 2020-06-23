Karar yazarı Akif Beki: Demirel'e eleştirilerim baki fakat bugünden bakınca benim bile gözüme bilge gibi görünüyor

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, Mehmet Ali Bayar'ın T24'te yayınlanan "Avrasya'nın Sokrat'ı" başlıklı yazısınında andığı 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le yıldızının barışmadığını, 28 Şubat askeri müdahalesine direnmediği için çok kızdığını belirterek, "Eleştirilerim baki. Fakat bugünden bakınca, hatası sevabıyla benim bile gözüme bir bilge gibi görünüyor.

Siyasi çıkarlarıyla milletin ve devletin menfaatleri çatıştığında, ikincisini kendince üstte tutan bir bilgelik. Bayar, Demirel’in önceliklerini ve siyasi anlayışını yansıtan sözlerini hatırlatmış.

Özellikle dış politikanın fevri atak kaldırmadığına, artistik çalıma kalkanın mutlaka zararla oturacağına dair söyledikleri, tam bir devlet adamlığı örneği." ifadelerini kullandı.

Akif Beki, Süleyman Demirel'in "Politika ve diplomasi bir denge, uyum ve yarar elde etme meselesidir. Bana cesur desinler diye kahramanlığa soyunamazsınız. Zira, faturayı sonunda millet ödeyecektir. Hükümetler gelir gider ama dış politikanın bir devlet ağırlığı vardır..." sözüne işaret ederek, "Hakkı yenmiş dedirten, rahmet okutan bir bakış değil mi?" diye yazdı.

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