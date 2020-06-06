Karar yazarı Akif Beki: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilmişlerin kaderinin atanmış hakimlerin eline teslim edilemeyeceğini söylüyordu

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem milletvekili dokunulmazlıklarının önde gelen savunucusu olduğunu belirterek, "Yaşı yetenler bilir, 'Jüristokrasi' diye bir baş belasıyla boğuşmaktan yakınırdı siyasetçiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o zamanlar milletvekili dokunulmazlıklarının da önde gelen savunucusuydu.

CHP, kürsüyle sınırlandırılması için zorluyordu. Erdoğan ise şiddetle karşıydı. Seçilmişlerin kaderinin atanmış hakimlerin eline teslim edilemeyeceğini söylüyordu. Antidemokratik buluyordu. Yargıya da güvenmiyordu." diye yazdı.

Akif Beki, CHP'den Enis Berberoğlu'yla HDP'den Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesini eleştirdiği yazısını, "Partileri kapatılsa dahi HDP milletvekilleri düşmeyecekti, bu da demokrasi zaferiydi hani! Şimdi Perinçek, milletvekillerini düşürdük madem, partilerini de kapattıralım diyor. Berberoğlu'nun AYM başvurusu, yani iç hukuk süreci sonuçlanmamıştı üstelik, beklenmedi bile.

HDP'lilerin ceza aldığı 'KCK' davası, FETÖ'den ihraç edilenlerce yürütülmüştü. Cumhurbaşkanı da 'kumpas davası' demişti. Dönüp bakılmadı bile.

Yargıtay'da davaları çok önce kesinleşmişti, Meclis'te siyasi zamanlamayla önceki gün işleme kondu. Eski AK Parti, seçilmişlerin atanmışlara yedirildiğini, jüristokrasi canavarının önüne atıldıklarını söylerdi." ifadelerini kullandı.

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