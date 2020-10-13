Karar yazarı Akif Beki: Cumhur İttifakı, muhalefette çatlak meydana getirinceye dek sandığa direnecektir

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP ve MHP'nin Siyasi Partiler Yasası ile Seçim Yasası'nda değişiklik teklifleri için ayrı ayrı çalıştıklarını, belirterek, "Ama Millet İttifakı dağılmadan iktidarın ülkeyi seçime götürmesi de zor. Cumhur İttifakı, muhalefette çatlak meydana getirinceye dek sandığa direnecektir.

Çünkü İstanbul ve Ankara’daki seçim yenilgilerinin tekrarlanma riskini almak istemeyecekler. Millet İttifakı yerinde durduğu sürece de dengelerin iktidar lehine değişmesi mümkün görünmüyor." diye yazdı.

AKP ve MHP'nin üzerinde çalıştıkları düzenlemelerin amacının muhalefeti parçalamak olduğuna işaret eden Akif Beki, "Seçim barajının yüzde 5 ya da 7’ye düşürüleceği, yüzde 1 alan partilerin bile Meclis’e girebileceği formüller üzerinde duruluyormuş. Bir yandan da CHP ile İYİ Parti arasına siyasi nifak sokacak kışkırtmalar deneniyor.

Fakat... Kılıçdaroğlu, HDP operasyonunun da böyle bir deneme olduğunu düşünüyor. DEVA, Gelecek ve Saadet’in ittifaka ihtiyaç duymayacağı bir düzenlemeyi muhalefet, farklı mı okuyacak? Millet İttifakının genişlemesini engelleyecek, ittifak partilerinin arasını açacak, aralarına soğukluk sokacak girişimlere karşı uyanık ve tetikte muhalefet." ifadelerini kullandı.

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