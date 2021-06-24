Karar yazarı Akif Beki: Cumhur İttifakı liderlerinin bildiğini polis ve savcı bilmiyor mu?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bunlar PKK ile ittifak halindeler" açıklamasına işaret ederek, "Madem bunlar böyle, yani kara para aklayıcısı, çökücü ve haraç çetesi değil PKK işbirlikçisiler. Polis niye gereğini yapmıyor? Yargı kararı nerede?" diye yazdı.

"PKK dağda değil HDP binasındaysa, CHP ve İYİ Parti de PKK ile ittifak içindeyse polis niye gidip almıyor? Yargı niye seyrediyor?" sorularını yönelten Akif Beki, "Her türlü çetenin CHP Genel Merkezinde toplandığı da söylenmişti. Hazır bir aradalar, organize suç ve terörle mücadele şubeleri niye basmıyor?

Onun yerine bir tetikçi, PKK’lı vurmak için HDP İzmir binasını bastı, Deniz Poyraz’ı katletti.

MHP lideri Bahçeli’nin dediği gibi Poyraz, “PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden bir milis işbirlikçisi” ise polis, niye göz yumdu?

Kanunlarımızda terör suçu olarak tanımlanan faaliyetlerden söz ediliyor. Cezaları da sandıkta oy verilmemek ya da katillerce yargısız infaz edilmek değil.

Cumhur İttifakı liderlerinin bildiğini polis ve savcı bilmiyor mu? Gereği neden yapılmadı, yapılmıyor?" ifadelerini kullandı.

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