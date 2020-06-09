Karar yazarı Akif Beki: Cem Yılmaz'ın sevgilisiyle mayolu nasıl göründüklerini bilmek hakkımız ama Kanal İstanbul'da arazisi çıksa erişim engeli konurdu

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, Cem Yılmaz'ın evinin havuzunda Serenay Sarıkaya'yla görüntülerini çeken magazincilerden şikâyetçi olduğunu ve özel hayatının mahremiyetinin ihlal edildiği gerekçesiyle fotoğraflarını internetten kaldırtmak kararı aldırmak istediğini belirterek, "Gelin görün ki basın özgürlüğü ve halkın gerçekleri bilme hakkına saygılı bir mahkemeye çatmış. Kişilik haklarına saldırı içermediği gerekçesiyle talebi reddedilmiş.

Yani, komedyen Cem Yılmaz’ın oyuncu sevgilisiyle evlerinin havuzunda neler yaptıklarını, mayolu nasıl göründüklerini bilmek hakkımız. Bunda kamu yararı var, engellenemez.

Ama Kanal İstanbul güzergahında bir arazisi çıksa ya da Boğaz öngörünümdeki evine izinsiz çivi çaktığı, kamudan mülk kiraladığı filan yazılsa o haberlere erişim derhal engellenirdi. Erişimin engellendiği haberlerine de erişim engeli konurdu. Bunların bilinmesinde kamu yararı görülmediği için." diye yazdı.

Akif Beki, yazısını şöyle noktaladı: "Adresinin açık edilmesi de kamuya mal olmuş kişileri hedef gösterip tehlikeye atmaktan, konut mahremiyeti ve güvenliğini çiğnemekten soruşturulurdu.

Neyse ki mayolu havuz keyfi hallerini dikizlemekte kamu yararı görüldü. Yoksa neler kaçıracaktık, neler."

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