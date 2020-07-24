Karar yazarı Akif Beki: Bugün Ayasofya'da toplanan cuma cemaatine, siyaset ve ayrımcılık sokulmasaydı keşke

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin davet edilmediğini belirterek, "Ne ki aynı özen, peşine düştüğüm davetli listesinde gösterilmedi. Ne derler bilirsiniz: "Eğer ile meğeri evlendirmişler, keşke adında çocukları doğmuş." Bugün Ayasofya'da toplanan cuma cemaatine, siyaset ve ayrımcılık sokulmasaydı keşke." diye yazdı.

Akif Beki, siyasi bölünmüşlüğe Ayasofya nedeniyle bir mola verilebileceğine işaret ederek, "Fakat kısır hesaplara kurban edildi maalesef" ifadelerini kullandı.

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