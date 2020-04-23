Karar yazarı Akif Beki: Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeyseniz, izinsiz çivi bile çaktırmaz belediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evi etrafında bir kutuplaşma yaşandığına dikkat çekerek, "Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeyseniz, izinsiz çivi bile çaktırmaz belediye. Kamu görevlisi ya da tanınmış biriyseniz, haber de olursunuz. Bunda bir gariplik yok. Ertuğrul Özkök’ün yazlık evinin deniz iskelesi kaçak diye, poster gibi fotoğrafı basıldı. Yıllardır konuşulur. Zafer Mutlu’nun balkon tadilatı korsan diye, resmiyle afişe edildi, yıllarca dilden düşmedi." diye yazdı.

Akif Beki, Twitter kamuoyu Fahrettinciler ve Canancılar olarak ikiye bölündüğünü ifade ettiği yazısında, "CHP Üsküdar ilçe başkanının, kaçak yapı denetimi için evin bahçesine bakmaya gitmesiyle de zıvanadan çıktı iş. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ilçe başkanının fahri kontrolörlüğe soyunmasını sahipleniyor. Altun taraftarları, işin evde oturan aileyi tacize ve güvenliğini tehlikeye atmaya vardığını söylemekle yetinmeyip milli güvenlik sorunu gibi bir dokunulmazlığa da sokuyorlar." ifadelerini kullandı.