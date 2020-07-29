Karar yazarı Akif Beki: Belediye şirketlerine yönetici atama yetkisi başkanların elinden alındı, AK Parti olsa "yetki gaspı" diye ortalığı ayağa kaldırırdı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Ticaret Bakanlığı'nın genelgesiyle muhalefete geçen Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin yetkilerinin tırpanlandığığını, belediye şirketlerine yönetici atama yetkisinin başkanların elinden alınarak, belediye meclislerine verildiğini belirterek, "İşte bu yetki devrinin yürütmesini durdurma talebi, Danıştay’da reddedildi. AK Parti olsa “Yargı darbesi, yetki gaspı, antidemoktatik müdahale” diye ortalığı ayağa kaldırırdı. Genelge ilk çıktığında da yazmıştım. Neresinden baksanız, dört dörtlük bir skandal..." diye yazdı.

Akif Beki, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde yasamanın yürütmenin kontrolünden çıkarak güçleneceğini, yargıyı da bağımsızlaştıracağına vurgu yaparak, "Önümüzdeki örnek, bu konuda bize ne söylüyor? Yanlış ve vesayetçi pratikleri düzeltme vaadinin gerçekleştiğini mi gösteriyor, terse mi çevrildiğini?" ifadelerini kullandı.

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