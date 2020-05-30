Karar yazarı Akif Beki: Batı'yla krizlerde ya da iç politikada sıkışınca ilk iş, Ayasofya'yı beş vakit cemaat namazına açma hamaseti kaşınıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dönem danışmanlığını yapan Karar yazarı Akif Beki, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamalarını konu edindiği yazısında, daha önceki yıllarla farklı iki meselenin dikkat çektiğini belirterek, "Anadolu Ajansı ve iktidar medyasının haberlerinde görebildiğim tek fark şu ikisi: Bir; geçen yıllarda kutlamaların göbeğinde yer alan İBB'nin bu yıl adı geçmiyor. Yok sayılmış. Ev sahipliği yaptığı etkinlik var mı yok mu, lafı dahi edilmiyor.

İkincisi ise geçen yılki kutlamaların Ayasofya'ya uğramamış olması.

Hatta Milli Gazete ve Yeni Asya gibi ayrı muhafazakar damar gazeteleri, Ayasofyasız fetih mi kutlanır diye her yıldönümünde eleştirmiş. Sembolik dahi olsa kutlamalara dahil edilmesini istemişler. Ayasofya'yı bir gün mutlaka özgürleştirme özleminden dem vurmuşlar. Milli Görüş hareketi, Ayasofya idealli alternatif kutlama alayları tertiplemiş.

Yine de geçen yıl, Ayasofya'nın yerine başka bir fetih sembolü koymaktan öteye geçilmemiş." ifadelerini kullandı.

İç ve dış meselelerin Ayasofya popülizmiyle çözülemeyeceğini işaret eden Akif Beki, "Ayasofya'nın bu yıl Fetih Suresi'yle fethi de Kültür ve Turizm Bakanı'nın içine mi doğdu, bilmiyoruz. Bu fikrin nereden çıktığı, neden geçen yıllarda da akla gelmediği açıklanmadı.

Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ettiğinde, Ayasofya'yı camiye çevirerek misilleme yapmak akla gelmişti. Acaba tuzak mı, oyuna gelsek mi gelmesek mi tartışmalarıyla kesilmişti sonra önü.

Batı'yla krizlerde ya da iç politikada sıkışınca ilk iş, Ayasofya'yı fetih hakkı olarak beş vakit cemaat namazına açma hamaseti kaşınıyor." diye yazdı.

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