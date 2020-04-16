Karar yazarı Akif Beki: Bakan Albayrak yüzde 5 büyüme hedefinden emindi, IMF 'Türkiye yüzde 5 küçülecek' diyor, hangisi doğru?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki; yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası dünyanın canla cüzdan arasına sıkıştığını, Türkiye'nin de istisna olmadığını belirterek, "18 Mart'la 1 Nisan'da, iddialı konuşmuştu Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak. Dünyadan pozitif ayrışan belki de tek ülkeydik. Korona krizinden güçlenerek ve kazançlı çılacaktık. Âvantajlı konumdaydık. Yüzde 5 büyüme hedefini tutturacağımızdan emindi. Oysa IMF, 2020 tahminlerini daha yeni düzeltti. Korona herkese darbe vuracak, kimseye fırsat sunmuyor diye.

Dünya ekonomisi bu yıl yüzde 3 küçülürken Türkiye daha çok küçülecekmiş, yüzde 5'le. Seneye dünya yüzde 5'in üstünde büyürken de Türkiye daha az büyüyecekmiş, yüzde 5'le. Hangi hesap doğru?" diye yazdı.

Türkiye'nin maske, tulum, dezenfektan ve kolonya gibi koruyucu malzeme gönderdiği 34 ülkenin tek tek açıklandığını belirterek, "Aynı şekilde bize ilaç, ilaç ham maddesi ve tıbbi cihazla ekipman desteği veren ülkeler de açıklansa keşke.



Tek eleştirim bu olur. 'Madem vardı, önce kendimize yardım etsek, millet muhtaçken maskeyi ele niye dağıtıyoruz' tepkisini anlıyorum ama bir yere kadar. 'Türkiye bitmiş de dünyanın yardımına koşuyormuşuz' gibi gösterildiğinde, yerden göğe haklı olur o tepki." ifadelerini kullandı.

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