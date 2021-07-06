Karar yazarı Akif Beki: AYM'ye bireysel başvuru hakkını AK Parti getirdi, fakat istenmeyen kişilerin bu haktan yararlandırılmamasını yine AK Parti savunuyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Anayasa Mahkemesi'nin, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve cezaevine gönderilmesini haksız bulduğunu, kararın 1 Temmuz tarihinde ilgili mahkemeye bildirildiğine işaret ederek, "Ama Gergerlioğlu hala bırakılmadığı gibi, dün sabah Sincan Cezaevi önündeki adalet nöbetinde oğlu da gözaltına alındı. CHP’li Enis Berberoğlu davasında da yargı, AYM kararına başta ayak diremiş, sonra uymak zorunda kalmıştı.

AYM’ye bireysel başvuru hakkını AK Parti getirdi, 2010’da Yetmez Ama Evetçilerin de desteğiyle. Fakat istenmeyen kişilerin bu haktan yararlandırılmamasını yine AK Parti savunabiliyor." diye yazdı.

Gergerlioğlu kararından bir gün önce, Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'a yaptığı AİHM uyarısına dikkat çeken Beki, "AİHM ve AYM kararlarına uymamak için bin dereden su getirmiyor mu iktidar? Hukukumuz, engel ve zorluklar çıkarılmadan, yokuşa sürülmeden tıkır tıkır işliyor mu?

Başkalarını çifte standartla suçlama konusundaki rahatlığımıza bakan, içeride ayrı dışarıda ayrı hukuk standardı izlemediğimizi zanneder. Talkını ele verip salkımı kendimiz yutarken sözümüzün etkili olmasını beklememiz de başka bir hoşluk vesselam." ifadelerini kullandı.

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