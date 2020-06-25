Karar yazarı Akif Beki: Aydınlık davasında işletilen kronometre, Kaftancıoğlu'nda işletilmedi

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na attığı tweetlerden ötürü verilen 9 yıl 8 aylık cezanın onanmasına ilişkin olarak, Aydınlık Gazetesi hakkında MİT TIR'ları davasının 'gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan açılan davanın süre aşımından düşürüldüğünü belirterek, "Devlet sırrı gazetede ifşa edilirse suçlama, süre aşımından düşürülebiliyor...

Ama Twitter'da terör propagandası, devleti aşağılama, Cumhurbaşkanı'na ve kamu görevlisine hakaretle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarında süre gözetilmiyor. İkisi aynı sene, 2019'da oldu. Aydınlık davasında işletilen kronometre, Kaftancıoğlu'nda işletilmedi." diye yazdı.

Akif Beki, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın tesadüf eseri İstanbul seçimlerinin yıldönümü olan 23 Haziran'da onaylandığına işaret ederek, "Aynı paylaşımları Twitter yerine gazetede bassaydı, davaya da öteki mahkeme baksaydı, yine usule uygun mu denecekti?

Ayrıca, 7 yıl öncesini deşsek aynı kategorilerde kimden ne mesajlar çıkmaz mı? Milat ve suça yorulacak şeyler eşit işlese, aleyhe kullanılabilecekler adamına göre değişmese... Kaderin cilvesi, sanığın kimliği ve zamanlamada tecelli ediyor 'adeta'.

Ne ki hukukta iki ayrı standardın uygulanması, feleğin hainliği diye geçiştirilemiyor. Vicdanları yaralıyor, adaletsizlik duygusu uyandırıyor." ifadelerini kullandı.

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