Karar yazarı Akif Beki: AK Parti çürüme, yozlaşma ve milleti söğüşlemeyle mücadele için bu skandalı fırsata çevirebilir

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve "AKP büro elemanı" olarak tanıtılan Kürşat Ayvatoğlu için "skandalın kahramanı mı yoksa çıkar çarkında öğütülmüş bir kurban mı?" sorusunu yönelterek, "Hadi bir maaşını bir fırtta burnuna çekerken, kumar masalarında sabahlerken, kandili bir o alemde bir bunda söndürürken gözlerden ıraktı, fark edilemedi... Hadi lüks arabalarını partiye getirmedi, uzakta bindiğinden fark edilemedi... Mandagözü dedikleri madeni 20 kuruşlar değil ki havada uçuşan. Savurduğu kolay parayı indirirken de mi, üstünde sergilerken de mi fark edilemedi!

3 bin lira maaşlı bir büro elemanı 38 bin lira aylık gelir beyan ediyor, çekinmeden şirket kuruyor, iki gün üst üste aynı kıyafeti giymiyor, bir taktığı saati bir daha takmıyor, cicimamaya dadanmış, fotomodel edasıyla genel merkezde dolaşıyor. Ama hiçbir büro büyüğü bu işte bir çarpıklık sezmiyor, cukkayı nereden bulduğunu sormuyorsa AK Parti’de elekten deve geçiyor demektir." diye yazdı.

Büyük-küçük ayırmadan AKP'de ya da kamuda çalışanların kendisi ve yakınlarının üstüne şirketi olanların kriter olarak eklenmesi gerektiğine işaret eden Akif Beki, "Haksız kazanç, avanta kapıları tespit edilirse iktidarın göbeğindeki akçeli ilişkiler ağı da çorap söküğü gibi ele gelecektir.

AK Parti çürüme, yozlaşma, nüfuz ticareti ve milleti söğüşlemeyle mücadele için bu skandalı fırsata çevirebilir. Ama Büro Elemanı arkadaşı, bürolarda dönenlerle ilgili konuşturmadan olmaz." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...