Karar yazarı Akif Beki: AK Parti Büyük Kongresi'nde en çok merak edilen şeyin, Berat Albayrak'ın durumu olduğu anlaşılıyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, yeni AKP'nin eski adresinden "lebaleb" taşındığını belirterek, "Yeni sayfaya naklolan eski kadrolar için de değişen bir şey yok. Daha önce dışlanmış, kenarda bırakılmış birtakım isimler belki parti kurullarına girdi. Ama boylarının uzayacağı ya da kısalacağı anlamına gelmiyor.

Binali Yıldırım, başbakanlığı ve genel başkanlığını yaptığı partide genel başkan vekili olacak diyelim. Bunu ikinci bir genel başkan vekiliyle, muhtemelen Numan Kurtulmuş’la paylaşacak. Birinci yardımcılık ikiye çıkarıldı. Aralarında eşitlenmek, Binali Yıldırım’ın kariyerinde bir ilerleme mi, değil. Süleyman Soylu, listeye giremedi..." diye yazdı.

AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde 2023 ekonomik hedeflerinin anılmadığı, Erdoğan'ın konuşmasının en coşku uyandıran kısmının şehirleri selamlaması olduğuna işaret ederek, "Geriye tek merak konusu kalıyor: Berat Albayrak dönecek mi, nereye, hangi makam ve kapasitede? Kongreye damgasını vuran merak bu olmasa, dünürü Sadık Albayrak’ın Cumhurbaşkanı’yla protokol sıralarında göründüğü fotoğraf, MKYK listesinden daha çok konuşulur, anlamlandırılır mıydı?

AK Parti Büyük Kongresi’nde en çok merak edilen şeyin, Berat Albayrak’ın durumu olduğu anlaşılıyor. O da henüz netleşmedi, gizemini koruyor ve sürükleyici bir soru olarak hala cevabını arıyor. Yenilik, bu konunun tekrar ihtimallere açılması." ifadelerini kullandı.

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