Karar yazarı Akif Beki: AK Parti, 12 Eylül darbecileri ve 28 Şubat vesayetçilerinin yöntemleriyle rakiplerini ekarte edebileceğine inanabiliyor

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, 12 Eylül darbe yönetiminin seçimlere ilişkin yaptıkları planların tutmadığını, 28 Şubat vesayetçilerinin de benzer nedenlerle yüzde 10 barajına güvendiğini ancak AKP'nin oyların üçte biriyle TBMM'de üçte ikilik çoğunluk yakaladığını belirterek, "İktidarının ilk yıllarında AK Parti'ye karşı geliştirilen diğer siyasi mühendislik projeleri de ters tepti. Kurgular çökmekle kalmadı. Çıkarılan engelleri aşması için milleti bilakis AK Parti'yi desteklemeye motive ettiler.

Ne ki AK Parti bile bu tecrübeden ders çıkarmışa benzemiyor. Aynı yöntemle rakiplerini ekarte edebileceğine inanabiliyor. İnanmasa, Gelecek ve DEVA partilerinin önünü, seçim sistemiyle oynayarak kesmeyi denemezdi. Aklından bile geçirmezdi." diye yazdı.

Akif Beki, AKP'de Hayati Yazıcı başkanlığındaki parti kurmaylarının yeni barajlar getirecek formüller üzerinde çalıştığına işaret ederek, "Daraltılmış bölge sistemi uygulanacakmış. Bölgesinde yüzde 20 barajını aşamayan vekil çıkaramayacak. Ülke genelindeki yüzde 10 barajı da devam edecek. İttifak içinde ise aşılması gereken yüzde 5 barajı konacakmış.

"O barajları millete zorla, tek tek aştıracaksınız, başka da işe yaramaz" diye, bir gün AK Parti'yi de uyarmanız gerekeceği söylense inanır mıydınız!" ifadelerini kullandı.

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