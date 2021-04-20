Karar yazarı Akif Beki: 128 milyar dolara ne olduğu gizemini koruyor, çünkü üstünü makyajla kapatmak için konuşuluyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın 128 milyar doların arka kapıdan satışını doğru bulmadığını ifade ettiğini belirterek, "MB’deki rezervlerin yönetiminin, yetki devreden bir protokolle Hazine’ye bağlanmasından sonra olmuş olanlar. Kimindi bu cin fikir ve hangi ihtiyaçtan doğdu? Davul MB’nin boynunda ama tokmak Hazine ve Maliye Bakanı’nın eline verilmiş. Buna niye gerek görüldü? Hem bir kuruşu kaybolmadıysa, Türk halkının evinde ve yastığının altındaysa, o paralar yalnızca el ve biçim değiştirdi de kimsenin cebine gitmedi ve kursağından haksız menfaat olarak geçmediyse niye uzatılıyor. Sürekli buharlaşmadığı, yenilip içilmediği vurgulanıyor." diye yazdı.

2001 krizinde Merkez Bankası'nın sattığı 5 milyar doların lira cinsine döndürüldüğü için dönemin başkanı Gazi Erçel'in yargılandığını ve görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunduğunu hatırlatan Beki, "5 milyar dolar için bu yapılabiliyorsa 128 milyar dolar için haydi haydi yapılabileceğini, en iyi AK Parti bilir. Fakat onca açıklamaya rağmen 128 milyar dolara ne olduğu, gizemini koruyor.

Bakan Elvan’dan önce MB Başkanı Kavcıoğlu ile ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Baskan Yardımcısı Nurettin Canikli de konuşmuştu. Ancak hamur hâlâ su kaldırıyor. Çünkü aydınlatmak için değil, üstünü makyajla kapatmak için konuşuluyor. Akla gelen her boyaya sokulup çıkarıldı, hiçbiri tutmadı." ifadelerini kullandı.

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