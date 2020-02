Karar yazarı Akgün: ABD ve İran topyekûn bir savaşa hevesli değil

Karar gazetesi yazarı Mensur Akgün, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası başlayan gerilimin durulmaya başladığını yazdı. Akgün, iki ülkenin de gücünü göstermekten kaçınmamasına karşın topyekûn bir savaşa hevesli olmadığı görüşünü savundu.

Akgün, bu gelişmelerin Türkiye için olumlu olduğunun altını çizerken, “ Enerji fiyatlarındaki artıştan doların değer kazanmasına, Irak’ın parçalanmasından ABD’nin Suriye’deki varlığının kalıcılaşmasına kadar pek çok alanda bizi rahatsız edecek, istemediğimiz bir çatışmanın içine sürüklenme riskini yükseltecek bir savaş şimdilik gündemde değil. Ancak sadece şimdilik. Tırmanma her an, her zaman mümkün” ifadesini kullandı.

Akgün, “Ancak hukukçular ne derse desin Türkiye gibi ülkelerin İran ile Amerika savaşmasa da bu krizden dersler çıkartmaları, değişimi önyargısız okumaları, her alandaki güçlerini arttırmak için çalışmaları, caydırıcılıklarını güçlendirmeleri, cazibelerini arttırmaları, muhataplarını etkilemek için yeni ve yaratıcı yöntemler bulmaları, ileride kendilerine ayak bağı olabilecek sorunlarını çözmek, çözemediklerini de yönetmek için daha fazla çaba harcamaları gerekiyor” düşüncelerini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın