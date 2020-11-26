Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Vatandaş da reformların yapılacağına inanmadığı için dolara yükleniyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, doların 8.50'ye çıktığında reformların gündeme geldiğini belirterek, "Panik vardı. Merkez Bankası Başkanı alelacele değiştirilmişti. “Damat Bey sancısı” bile göze alınmıştı. Ekonomide, Yargıda, Demokraside reformlar yapılacaktı. Hatta uzunca süredir sadece zılgıtlarla adından bahsedilen AB ile ilişki bile “Geleceğimiz Avrupa’da” noktasına gelmişti. “18 yıldan beri neredeydiniz?” sorularına muhatap olmak göze alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan göze almıştı bu, kendi üslubuyla bağdaşmayan söylemi…

Niye? Dolar 8.50’ye dayanmıştı çünkü. Damat bey bile gözden çıkarılabiliyorsa demek ki “Ekonomide reform” meselesi oldukça hayati idi. Ve demek ki Damat Bey bile gözden çıkarıldığına göre Erdoğan bu işte ciddi idi." diye yazdı.

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine yönelik sözleri sonrası istifa etmek zoranda kalan Bülent Arınç'ın reform sürecinde bir parantez olduğunu savunan Ahmet Taşgetiren, "Dışardan bakıldığında “Siz hukuk reformu falan yapamazsınız” denilen yer burası.

Ortada Anayasa Mahkemesi kararı var, AİHM kararı var ve Adalet Bakanı “bu kararlar uygulanmazsa hukuk devleti olunamayacağı”nı söylüyor ve siz, en tayin edici makamlardan reformun getireceği sonuçların önünü kesiyorsunuz, kim inanır reform yapılacağına? İşte vatandaş da inanmadığı için Dolar’a yükleniyor." ifadelerini kullandı.

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