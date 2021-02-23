Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Özlem Zengin dur durak bilmeden konuşuyor ve konuştukça kendinden uzaklaşıyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP'li isimler Mehmet Özhaseki, Özlem Zengin ve Süleyman Soylu'nun son dönemde yaptıkları açıklamalara değinerek, "İlk iki isim benim önemsediğim kişiler-di. Özhaseki’yi tanırım, dostluğum vardır. Dürüsttür vs. diye söyleyeceğim pek çok iyi özelliği vardır. Ama Ankara’ya başkan adayı olduğunda üslubu değişti ve en son sözleri ile tam bir şiraze dağınıklığını sergiledi. Özlem Zengin dur – durak bilmeden konuşuyor. Ve konuştukça da kendinden uzaklaşıyor. Üzgünüm, şaşkınım." diye yazdı.

Kürt oyları ve FETÖ operasyonlarının AKP'nin önündeki iki zorlu alan olduğuna dikkat çeken Ahmet Taşgetiren, "Sorun Ak Parti’nin önünde dağ gibi duruyor. MHP ile birlikte yüründüğü için üstelik gittikçe büyüyor. Memleket bütünlüğünü tehdit edecek nitelikte büyüyor. Özlem Zengin’e gelince. Önce o “Haysiyetli kadın bir yıl bekler mi?” sözleri çok problemli. 12 Eylül’de Mamak’ta işkence görenler, Diyarbakır Cezaevi’ndekiler yaşadıklarının binde birini bile anlatmadılar. Erkekler… Sağcılar, solcular… Haysiyet meselesi yaptılar.

Özlem hanım nasıl söyleyebilir o sözleri? Başını açmanın 20 yıl sonraki acısını dile getirdiği halde üstelik? Kadınlar tecavüze uğradıklarını anlatabiliyorlar mı? “Me too” akımı ancak yeni zamanlarda karşılık bulmadı mı?" ifadelerini kullandı.

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