Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: HDP ile açık bir ittifak, Cumhur İttifakı'nın başarılı mobbingi sonucu, ateşe dokunmak gibi bir risk taşır hale geldi

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısına çıkacak adayın belirsizliğini koruduğuna işaret ederek, "HDP ile açık bir ittifak ise, Cumhur İttifakı’nın başarılı mobbingi sonucu, ateşe dokunmak gibi bir risk taşır hale geldi. HDP ile birlikte görülürse, İyi Parti’de olacağı mutlak, CHP’de bile oy aşınmaları olabileceği ihtimali ciddiye alınıyor. Saadet, Deva, Gelecek bile konuya hassas yaklaşıyor." diye yazdı.

Halkın durduğu yerden bakıldığında, var olan yönetimin taşınmasının zor bir yük haline geldiğini ancak alternatifin ortada olmadığını belirten Taşgetiren, "Hani ülkeyi bu sıkıntılardan çıkaracak nitelikte siyasi irade, siyasi yapı, siyasi kadro, kim kiminle hangi pozitif gündemde bir araya gelecek de, -İşte biz talibiz ülkeyi taşımaya- diyecek? Bu görünmüyor. Bunun görünmediğini herhalde şu an muhalefette oynayan her siyasi grup da çok net şekilde görüyor.

Muhalefetin kendi kendine cevaplaması gereken soru şu: Halk derinliğini bilmediği suya adımını atar mı? Bana göre bunun bir cevabı var ve o cevap muhalefet için umut üretmiyor. Sıkıntı Türkiye’nin sıkıntısı. Hem mevcut durum problemli, hem alternatifler problemli. Vatandaş ne yapsın?" ifadelerini kullandı.

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