Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Cumhurbaşkanı hüviyetiyle bir parti için meydanlara çıkan, her şeyin de sorumlusu haline gelen bir kişinin tartışılması kaçınılmazdır

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP'deki en büyük yanlışın üç dönem kuralının getirilmesi olduğunu belirterek, "Üç dönem kuralı, siyaseti kişi eksenli olmaktan çıkaracak, kişilerin siyasete kazık çakmasını önleyecek ve yenilenmeyi sağlayacak bir yöntem olarak düşünüldü, bir yönüyle cazipti de, Ak Parti’de birlikte yola çıkanların pek çoğunu siyaset dışına itmekte de etkili oldu, ama kural gelip yolun en önemli isimlerinden birisi olan Tayyip Erdoğan’a dayandığında “Şimdi ne olacak?” sorusunu beraberinde getirdi. Ne yani, hareketin lideri konumundaki insan da bu şekilde tasfiye mi olacaktı?" diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın meydanlara çıktığı 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP'nin büyük oy kaybına uğradığına işaret eden Taşgetiren, "Cumhurbaşkanı hüviyetiyle bir parti için meydanlara çıkan, keskin polemikler içine giren, üstelik olumlu icraatlar yanında problem olan her şeyin de sorumlusu haline gelen bir kişinin tartışılması kaçınılmazdır.

Bu tartışmaları, kendi tabanını kemikleştirmek için kamplaşma psikolojisine sokmak isteyebilirsiniz, bu etkili de olabilir, ama sürekli yeni seçmenlerin girdiği bir siyaset ortamında, yadırganabilir, yeni kuşaklardan kopabilirsiniz de…

Bence bu oldu, oluyor ve farkına varılmıyor. Ya da farkına varılıyor da, yeni kuşaklar okunamadığı, kimse de Lider’in sözü üzerine söz söyleyemediği için yanlış düğme iliklemesi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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