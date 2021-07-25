Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Afganistan’da Amerika’yı memnun eden bir misyonu üstlenmiş bulunuyoruz

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Türkiye'nin Afganistan'da ABD'yi memnun eden bir misyonu üstlendiğini belirterek, "Evet, Amerika ile birçok alanda bize yaptırım uygulamaya varıncaya kadar problemliyiz, ama onlar Afganistan’dan çekilirken Kabil havaalanının güvenliğinin bizim tarafımızdan sağlanma taahhüdünü sevdiler, hatta çok sevdiler.

Belli ki bizim bir hesabımız var, Amerika’nın da bir hesabı var ve iki hesap Kabil havaalanının güvenliğinde buluşuyor. Herhalde Kabil havaalanı bir havaalanından çok öte bir stratejik özellik taşıyor ki, Türkiye’nin çıkarları ile ABD’nin çıkarları, bütün problemli alanları aşarak bir noktada buluşuyor." diye yazdı.

Türkiye'nin Asya'da bulunması gerektiğini savunan Taşgetiren, "Bir Asya - Avrupa ülkesiyiz. Orada geçmişimiz var, kültürel - tarihi - dini bağlarımız var, koca bir Türk Coğrafyası var, Hatta Sovyetler’in dağılmasından sonra “geç kalmışlık” duygusu bile yaşadık Asya’ya uyanmakta.

Afganistan olayı, Asya’da Amerika ile birlikte olma olayı. Acaba bizi orada ABD’yi hoşnut eden bir misyon üstlenmeye, sadece kendi stratejik hesaplarımız mı yönlendirmiştir, yoksa Amerika’yı orada hoşnut edip, diğer problemli alanları da çözebilme umudunun etkisi olmuş mudur, bu soru, bir zaaf ukdesi olarak saklı duruyor ne yazık ki." ifadelerini kullandı.

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