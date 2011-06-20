-KARAR WAL-MART LEHİNE ÇIKTI WASHINGTON (A.A) - 20.06.2011 - ABD Yüksek Mahkemesi, Wal-Mart şirketine karşı açılan kadınlara karşı cinsiyet ayrımcılığı davasında şirket lehine karar verdi. Mahkeme, San Fransisco'daki alt mahkemenin verdiği kararı reddederek, Wal-Mart mağazalarına karşı açılan davanın kolektif bir dava sayılamayacağına hükmetti. Alt mahkeme, Wal-Mart'ın kadın çalışanlara daha düşük ücret ödemek ve kadınları daha az terfi ettirmekle suçlandığı davaya, ülke çapındaki bir milyondan fazla kadın çalışanın müdahil olabileceği yönünde karar vermişti. Yüksek mahkeme, Wal-Mart'ın, ülke çapındaki 3400 faklı mağazada, farklı işlerde çalışan ve farklı yöneticileri bulunan kadınların tek bir dava açacak kadar ortak yönleri bulunmadığı şeklindeki savunmasını kabul etti. Dünyanın en büyük perakendecisi Wal-Mart, suçlamaları reddederek ayrımcılığı yasaklayan bir politika izlediğini öne sürdü. Yüksek mahkeme reddetmeseydi, 1,6 milyon kadını kapsayacak olan tarihin bu en büyük cinsiyet ayrımcılığı davası yüzünden şirket milyarlarca dolar zarara girebilecekti.