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Yaşam

Karar vermeniz için 33 milisaniyeniz var!

Yeni bir araştırma insanın bir yabancıyı güvenilir bulup bulmadığına 33 milisaniyede karar verdiğini belirledi

07 Ağustos 2014 10:43

ABD’deki New York Üniversitesi’nden psikologların yaptığı yeni bir araştırma bir yabancının güvenilir olup olmadığına karar vermemizin sadece 33 milisaniye (0.033 saniye) sürdüğünü ortaya çıkarttı. 

Journal of Neuroscience isimli dergide yayınlanan araştırmada insanların kaşları yüksek ve elmacık kemikleri belirgin olan yüzleri kaşları düşük, elmacık kemikleri ise basık olan yüzlere kıyasla daha güvenilir bulduğu da tespit edildi.

Birce Bora'nın Hürriyet'teki haberine göre, araştırma kapsamında bir grup gönüllüden bilgisayar ortamında yaratılmış 300 insan yüzüne bakmalarını ve bu yüzlerin ne kadar güvenilir olduğuna karar vermelerini isteyen uzmanlar, “Tüm gönüllülerin karşılarındaki yüze güvenip güvenmeme kararını biliçli bir şekilde o yüzü algılamadan çok daha önce aldığını ve  bazı yüz hatlarına sahip yüzlerin tüm denekler tarafından daha güvenilir bulunduğunu” söyledi.

Ünlü oyuncu Angelina Jolie de güvenilir insanlara örnek gösterildi.

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