Karar: Paralel yapı, Şanlıurfa'da 'mahalleleri yarıştırdı', devletin 1.9 milyon lirasını buharlaştırdı

Karar gazetesi, 'paralel yapı'nın 'topluma yönelik proje' adı altında devletin kasasından yaklaşık 1.9 milyon lira harcadığını öne sürdü. "Mahalleler yarıştı, paralel kazandı" başlığıyla yayımlanan haberde, "Şanlıurfa Emniyeti tarafından yapılan incelemede, toplam 10 proje için 1 milyon 971 bin liranın harcandığı belirlendi. Bu projeler ise, “Mahalleler Yarışıyor, Bil Bakalım Ben Kimim, Hayata Dair Bir Adım, Memleketimi Tanıyorum Ülkemi Seviyorum, Bir Kitap Bir İnsan, Güvenli Okul Güvenli Gelecek, İngilizce Yaz Kampı, Hayata Evet, Ben Daha Küçüğüm ve Zararlı Alışkanlıklara Hayır” şeklinde sıralandı. Etkinliklerde özellikle Fettullah Gülen’in propagandasının yapıldığı saptanırken, TDP Şube Müdürlüğü’nde görevli 40 polisin pasif göreve alındığı kaydedildi" ifadeleri kullanıldı.

Kenan Butakın'ın imzasıyla yayımlanan (28 Mart 2016) haber şöyle:

Paralel Devlet Yapılanması’na (PDY) yönelik tüm Türkiye’de soruşturmalar devam ederken, yapılanmanın Şanlıurfa’da Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü üzerinden 2012 yılında usulsüzlükler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. KARAR’ın edindiği bilgilere göre, suç ve suçlu ile mücadelede vatandaş odaklı projeler hazırlayan, uyuşturucu ile mücadele ve trafik kültürünün edinilmesi gibi konularda çalışmalar gerçekleştiren TDP’nin, devlet bütçesinden PDY ile ilgili propaganda gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şanlıurfa’da polis-vatandaş ilişkilerini düzenlemek için yapılan onlarca projeyi Paralel Yapı’nın propaganda ağına çevirdikleri belirlenen 40 polis açığa alındı. Projeler için 2 milyon TL’lik kaynağın da yine aynı yapıya aktarıldığı tespit edildi.

Paralel Devlet Yapılanması’na (PDY) yönelik tüm Türkiye’de soruşturmalar devam ederken, yapılanmanın Şanlıurfa’da Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü üzerinden 2012 yılında usulsüzlükler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. KARAR’ın edindiği bilgilere göre, suç ve suçlu ile mücadelede vatandaş odaklı projeler hazırlayan, uyuşturucu ile mücadele ve trafik kültürünün edinilmesi gibi konularda çalışmalar gerçekleştiren TDP’nin, devlet bütçesinden PDY ile ilgili propaganda gerçekleştirdiği tespit edildi.

40 polis açığa alındı

Şanlıurfa Emniyeti tarafından yapılan incelemede, toplam 10 proje için 1 milyon 971 bin liranın harcandığı belirlendi. Bu projeler ise, “Mahalleler Yarışıyor, Bil Bakalım Ben Kimim, Hayata Dair Bir Adım, Memleketimi Tanıyorum Ülkemi Seviyorum, Bir Kitap Bir İnsan, Güvenli Okul Güvenli Gelecek, İngilizce Yaz Kampı, Hayata Evet, Ben Daha Küçüğüm ve Zararlı Alışkanlıklara Hayır” şeklinde sıralandı. Etkinliklerde özellikle Fettullah Gülen’in propagandasının yapıldığı saptanırken, TDP Şube Müdürlüğü’nde görevli 40 polisin pasif göreve alındığı kaydedildi.

Zeki öğrencileri seçtiler

Şanlıurfa Emniyeti’nin konu hakkında ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bir yazı yazdığı ve diğer illerde de aynı şekilde usulsüzlükler yapılabileceğine dikkat çektiği öğrenildi. Yazıda, ‘kendini yapıya bağlı hisseden personelce suç ve suçlu ile mücadele görüntüsü altında kendi ideolojilerini sinsice kitlelere işleyebilecekleri ortam oluşturuldu’ denildi. Projelerde çalışanların tek tek özenle seçildiğine de dikkat çekilerek, faaliyetlerde özellikle Paralel Yapı’nın hedefinde olan zeki öğrencilerin ders çalıştırma bahanesi ile etki altına alındığı ve bu öğrencileri yurtlarına ve okullarına yönlendirdikleri kaydedildi.

Öğretmenlere görevlendirme

Raporda Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı ile de, 2012’de Şanlıurfa’da 100 bin öğrenci ile iletişim kurulduğuna dikkat çekilerek, “PDY tarafından çoğunlukla sivil toplum kuruluşları ve okuma salonları gibi kurumlar kullanıldı. Bu tür yerlerde kendilerine yakın öğretmenlerin özellikle görev aldığı gözlendi” denildi.