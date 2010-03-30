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Dünya

Karar onandı BM'ye dava açamazsınız

BM'nin uluslararası sözleşmelere göre yargılamadan muaf olması nedeniyle Srebrenista katliamı kurbanlarının yakınları dava açamıyor.

30 Mart 2010 03:00

T24- LAHEY - Hollanda'da temyiz mahkemesi, "Srebrenitsa katliamının kurbanlarının ailelerinin BM'ye dava açamayacağı" yolundaki mahkeme kararını onadı.


Temyiz mahkemesi, kararına gerekçe olarak, BM'nin uluslararası sözleşmelere göre yargılamadan muaf olmasını gösterdi.


Avrupa'da İkinci Dünya Savaşından sonra yapılan en büyük kıyım olarak gösterilen Bosna'nın Srebrenitsa kentinde Sırp katliamına kurban gidenlerin yakınlarının avukatları, karara tepki göstererek, gerekirse davayı Hollanda Yüksek Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı'na taşıyacaklarını söyledi.

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