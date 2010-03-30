Karar onandı BM'ye dava açamazsınız

T24- LAHEY - Hollanda'da temyiz mahkemesi, "Srebrenitsa katliamının kurbanlarının ailelerinin BM'ye dava açamayacağı" yolundaki mahkeme kararını onadı.



Temyiz mahkemesi, kararına gerekçe olarak, BM'nin uluslararası sözleşmelere göre yargılamadan muaf olmasını gösterdi.







Avrupa'da İkinci Dünya Savaşından sonra yapılan en büyük kıyım olarak gösterilen Bosna'nın Srebrenitsa kentinde Sırp katliamına kurban gidenlerin yakınlarının avukatları, karara tepki göstererek, gerekirse davayı Hollanda Yüksek Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı'na taşıyacaklarını söyledi.