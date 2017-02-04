Karar: MİT, ByLock'taki 15 milyon mesajı çözümledi

Karar gazetesi, Fethullah Gülen cemaati üyelerinin kullandığı iddia edilen gizli haberleşme programı ByLock’taki yazışmaların 17 milyon kadar olduğu ve bunlardan 15 milyonunun deşifre edildiğini iddia etti. Haberde, "MİT’in hazırladığı 141 sayfalık rapora giren yazışmalarda soruşturmalarla ilgili mesajlar, Gülen hakkındaki efsaneler ve izdivaç faaliyetleri dikkat çekti. Peygamber’i kamyona bindiren ihanet şebekesinin aynı yöntemle istismara devam ettiği ortaya çıktı" ifadesine yer verildi.

Karar'dan Kenan Butakın imzalı haber şöyle:

Raporda Litvanya’da hizmet veren “Baltic Servers” isimli serverdan şu ana kadar toplam 109 gigabyte veri tabanı dosyasının elde edildiği vurgulandı. 17 milyon 169 bin 632 mesaj içeriğinden 15 milyon 520 bin 552’sinin çözümlendiği, hala çözümlemenin devam ettiği belirtildi.

"Hocamız denetledi"

141 sayfalık raporda en dikkat çeken Bylock mesajları bölümü oldu. Özellikle 17-25 Aralık sonrasında gözaltına alınan veya tutuklanan örgüt mensuplarına yönelik mesajlarda akla hayale gelmeyecek teselliler yer aldı. Bu mesajlardan biri 12 Aralık 2015 tarihine ait. 17 Aralık operasyonunda görevli örgüt üyesi bir emniyet mensubu, ‘363824’ kullanıcı adlı örgüt mensubuna şu mesajı gönderdi:

“17 Aralık operasyonunda görevli olduğumdan dolayı 8.12.2015 günü gözaltına alındım. O sabah namazdan sonra hanım kahvaltı hazırladı. Kahvaltı yaptıktan sonra kapının zili çaldı. Beklenen bir durumdu, kapıyı açtığımda polisler gelmişti. Şubeye gitmemiz gerektiğini söylediler. Hazırlandım. Çocuk uyuduğu için uyandırmadan öptüm. Hanımla vedalaşırken bana, ‘Seni Rabbime emanet ediyorum. Ondan geri istiyorum’ dedi. Rahat bir şekilde kapıdan çıkarken ben de Allah’a emanet olun dedim. Beni alarak İstanbul’a götürdüler. Gözaltında olduğumuz son gece hiç uyumadık. Geceyi namaz ve dua ile geçirdik. Özellikle muhterem hocamıza bol bol dua ettim. Sabahleyin savcılığa sevk olduk ve arkadaşlarla serbest kaldık. Rabbim emanetini geri gönderdi. Ben yokken eşim yatak odasında hiç uyumamış. Oturma odasında uyurken uyku ile uyanıklık arası kapının açıldığını duymuş. Baktığında hocamızın başında beyaz takkesi ve üzerinde kol ağızları işlemeli olan cübbesiyle evimizin içerisinde dolaşmış. Hanıma baktıktan sonra yatak odasına doğru gittiğini görünce hanım uyanık bir şekilde ayağa kalkarak hocamızın gittiği istikamete bakıyor. Ama göremiyor. O esnada sabah ezanı okumaya başlıyor. Biz hocamızın ağzından çıkan her heceden emindik. Allah’a şükürler olsun ki hocamız da bizden eminmiş ve evimizi denetlemeye gelmiş. Abilerim Rabbim bizlerle beraber inşaallah. Bunu gözaltındayken daha iyi anladım. Ne olur duaya devam edelim.”

Raporda yer verilen 24 Aralık 2015 tarihli Manisa Yusufları konulu bir Bylock’un e-posta özellikli mesajında da şu ifadeler dikkat çekti: “Bugün cezaevindeki arkadaşları ziyaret ettik. Çok iyi oldu. Hepsinin çok selam ve duaları var. Hepsi çok iyiler. Biz burada çok iyiyiz diyorlar. Hepsi bize çok moral verdi. İrade ve motivasyonları üst seviyedeydi. En çok da Özer abi, ben burada olduğuma çok memnunum diye altına basarak söyledi.

Recep abi ‘Ravzada Kabe’de namaz kıldım, ama burada kıldığım namazın lezzeti farklı’ diyor. Bir de, Muaz abinin hacet namazı sonrası, hacet duasının sonunda, M. abimiz iyice ellerini açmış medet ya Resulallah, medet ya Habiballah diye yalvarırken, koğuşun kapısı açılıyor. Pat diye kapının sesi geliyor. O ortamdaki herkes fahri kainat efendimizi (S.A.S) görüyor. Efendimiz (S.A.S) teşrif ediyor. Ziyarete giden abimizin tespiti, benim arkadaşlarla ilgili genel tespit şu; bunu onlara da söyledim. Bu arkadaşlar beden ile mahkum ancak maşallah ruhları son derece ve hepimizden özgür. Bizim ise belki bedenlerimiz dışında ancak ruhumuz mahkum gibi.”

"Ödemeler raporda yer aldı"

Raporda ayrıca uygulama için Litvanya’da hizmet veren ‘Baltic Servers’ isimli firmadan hizmet alındığı, IP adreslerinin kiralama yöntemi ile temin edildiği kaydedildi. Uygulama sunucusunu yöneten şahsın söz konusu hizmetlere ait bedelleri aylık ve üç aylık aralıklarla ödediği, bu işlemleri dashjohn@yandex.com adlı elektronik posta adresi üzerinden gerçekleştirdiği belirtildi. Son olarak 19 Ocak 2015 tarihinde bir aylık periyod için 330.82 euronun Baltic Server’e ödendiği fatura görselleri ile raporda yer aldı.

Örgütün 17 Kasım 2014 tarihinde Bylock kullanıcılarının Türkiye’den tespit edilmesini önlemek için farklı bir metod uyguladığı da raporda yer aldı. Buna göre, 15 Kasım 2014 tarihinde Bylock uygulama sunucusunun yöneticisi olduğu değerlendirilen bir şahıs, uygulama için açtığı ‘Bylockapp.wordpress.com’ adresli web sayfasında, Ortadoğu’dan gelen bazı IP adreslerinin uygulamaya erişimini engellediğini duyurdu. Yapılan teknik çalışmalar sonunda engelleme işlemine konu IP adreslerinin tamanına yakınının Türkiye IP adresleri aralığında olduğu belirlendi. Örgütün Ortadoğu derken aslında Türkiye’den gelen bağlantıları engellemeye yönelik bir çalışmada bulunduğu anlaşıldı. Şahsın IP adreslerini engellemesi neticesinde, Türkiye’deki kullanıcılarının Sanal Özel Ağ (Virtual Private Network-VPN) kullanımını şart koşarak kullanıcı tespitini engellemeye çalıştığı tespit edildi. Kullanıcıların VPN kullanması ile gerçek IP adresleri ile sunucuya bağlanmalarının tespit edilmesini önlemeyi amaçladıkları değerlendirildi.

Raporun dikkat çeken bölümlerinden biri de Bylock’ta oluşturulan grup isimleri oldu. Örgütün kendi üyelerine kataloglardan eş bulması uygulamaya da yansıdı. FETÖ’nün izdivaç yöntemi için uygulamada ‘BAYAN IZDVC’ adlı bir grup oluşturduğu görüldü. Uygulamada oluşturulan diğer gruplardan bazıları şöyle: “1.sosyal ekip, ABİLER, adli grup, ahmet talha, Balıkesir, BEDRİN ASLANLARI, Bilecik heyeti, Bölge Bayan, Dergici, DERSHANE, devreler, esnaf, hkk, il dışı öğrenciler, İstişare ve İlçe mesulller”.

"Tutuklama olursa ne yapalım"

Raporda, mesaj içerikleri örneklerine de yer verildi. ‘73605’ kullanıcı adlı örgüt mensubu ‘201087’ kullanıcı adlı örgüt üyesine attığı mesajlarda, “Abi arkadaşlardan birini tutuklamaya sevk ederlerse ne yapalım? Abi Yargıtay’a başvuralım mı? (bir işadamı için) yıllık 100 bin euroya yakın himmet veriyor” demesi dikkat çekti.

Bazı yazışmalarda ise bir FETÖ’cünün boşanmış bir kadınla evlenmek istediği, karşısındaki kişinin de önerilerde bulunduğu görüldü. Mesajlarda önerilen kadının sarışın olduğu, iki çocuğunun bulunduğu gibi detaylara da yer verildi.

MİT’in kullanıcılara özel kripto şifrelerini tek tek çözerek ortaya çıkardığı mesajlardan örnekler listeler halinde rapora girdi. Bazı listelerin sonunda veya ortalarında mesajların şifreli halleri dikkat çekti. Bu yazışmaların altına “Mesajlaşmaların içeriği henüz çözülememiştir” notu düşüldü. Henüz çözülemeyen bu satırlar, FETÖ’nün gizli haberleşme programında kullanılan şifrelerin karmaşık yapısını da ortaya koydu.

215 bin kişi kayıtlı

Raporda, Bylock uygulamasına ait istetistiki verilere de yer verildi.

* UYGULAMAYA KAYIT OLAN KULLANICI SAYISI: 215 BİN 92

* PAROLASI ÇÖZÜMLENEBİLEN KULLANICI SAYISI: 184 BİN 298

* UYGULAMADA OLUŞTURULMUŞ TOPLAM GRUP SAYISI: 31 BİN 886

* UYGULAMADAKİ TOPLAM MESAJ İÇERİĞİ: 17 MİLYON 169 BİN 632

(GÖNDERİLEN VE ALINAN BÜTÜN MESAJLAR)

* ÇÖZÜMLENEN MESAJ İÇERİĞİ: 15 MİLYON 520 BİN 552

(ÇÖZÜMLEME İŞLEMİ DEVAM ETMEKTEDİR)

* UYGULAMA VERİLERİNDEKİ TOPLAM E-POSTA İÇERİĞİ: 3 MİLYON 158 BİN 388

* ÇÖZÜMLENEN E-POSTA İÇERİĞİ: 2 MİLYON 293 BİN 518

* BYLOCK UYGULAMASINDA EN AZ BİR KEZ MESAJ ATMIŞ VEYA ALMIŞ ŞAHIS SAYISI: 60 BİN 473

* UYGUALAMADAKİ SESLİ GÖRÜŞMEYİ KULLANAN ŞAHIS SAYISI: 78 BİN 165

* UYGULAMAYI SADECE SESLİ İLETİŞİM İÇİN KULLANAN ŞAHIS SAYISI: 46 BİN 799