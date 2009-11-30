'Karar minareleri değil, İslamı hedef alıyor'

T24 - İsviçre'de yapılan bir referandumla, ülkede yeni minare inşasına yasak getirilmesine karar verilmesi İngiliz The Guardian gazetesinde geniş yer buldu. AB dönem başkanlığını yürüten İsveç'ten Göçmen Bakanı Tobias Billstrom konuyla ilgili olarak, "Minare için referandum garip" yorumunda bulundu.



Bu kararla birlikte, İsviçre'nin Müslümanlara karşı bu tip bir kısıtlama getiren ilk Avrupa ülkesi olduğunu yazıyor. Gazeteye göre, uyum görüntüsünün ardındaki nefretin açığa çıktığı anlardan biri olan bu referandum sonucuyla birlikte, pasifliği, çoğulculuğu ve hoşgörüyü kurucu değerleri arasında gösteren İsviçre enternasyonalizm cilasını bir kenara bırakmış oldu.



Konuyu Guardian'ın yorum sayfalarında tartışan İsviçre doğumlu akademisyen Tarık Ramadan ise, "İsviçreliler, minarelere ya da kulelere karşı oy kullanmadılar; Müslümanlar'a karşı oy kullandılar." diyor.



Referandum sonuçları açıklanana kadar, pek çok kesimin, "hayır" oyu beklediklerini yazan Ramadan, sürpriz bir şekilde sonuçlanan referandumla birlikte İsviçre'de, 1893 yılından beri ilk kez bir topluluğa karşı özünde ayrımcı bir önerinin kabul edildiğini belirtiyor.



Ramadan'a göre, toplam dört minarenin bulunduğu İsviçre'de böylesi bir inisiyatifin başlatılmış olmasının nedeni minarelerden ziyade, Avrupa'daki Müslümanlar'ın görünür hale gelmesi.



İsveç: Minare için referandum garip



AB Dönem Başkanı İsveç, İsviçre'nin yeni minare yapımına yasak getirilip getirilmemesi konusunda referandum düzenlemesine tepki gösterdi.



AB adalet ve içişleri bakanları toplantısına katılan İsveç Göçmen Bakanı Tobias Billstrom, "İsviçre'nin referandumuna epey şaşırdım. Bence bu tür konuları referanduma götürmek biraz garip" dedi.



Billstrom, "İsveç'te biz bu tür konuları şehir planlaması kapsamında ele alıyoruz. Yapıların ne kadar yüksek olabileceğine ve inşa edilip edilemeyeceğine bizde şehir planlamacıları karar veriyor" diye konuştu.



Bakan Billstrom, dini özgürlükler nedeniyle İsveç'te benzer bir referandum düzenlenmesinin çok zor olduğunu vurguladı.



İsviçre'de dün yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 57'den fazlası, yeni minare inşaatının yasaklanmasına destek vermişti.

