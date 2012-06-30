T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karar kesinleşti, özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor

Bozdağ, ihtisas mahkemelerinin devam edeceğini, usule ilişkin imtiyazlarının kaldırılacağını belirtti

30 Haziran 2012 22:21

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Özel Yetkili Mahkemelerin kalkacağını ve devam eden davalarda yeni hükümlerin geçerli olacağını söyledi.

Bozdağ, TBMM'de gazetecilerle yaptığı sohbette, "3. Yargı Paketi"nin 74. maddesinde, Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesine atıf yapılarak düzenleme yapılacağını kaydetti.

CMK'nın 250, 251 ve 252'nin maddesinin kaldırılacağını belirten Bozdağ, bir kısım davalarda doğrudan soruşturma olacağını, bir kısım davalar için izin mekanizmasının geçerli olacağını söyledi.

İhtisas mahkemelerinin devam edeceğini, usule ilişkin imtiyazlarının kaldırılacağını dile getiren Bozdağ, 9 tane özel yetkili ağır ceza mahkemesi olduğunu, bunların özel yetkilerinin olmayacağını kaydetti.

Mevcut davaların hiçbirinin olumsuz anlamda etkilenmeyeceğini dile getiren Bozdağ, "Mevcut davalar yeni usule göre devam edecek" dedi. Bozdağ, bu düzenlemelerin savunmayı güçlendiren adımlar olduğunu kaydetti.

Bekir Bozdağ, ayrıca, komisyonda değişen geçici 1. maddeyi verilecek önergeyle Hükümet tasarısının ilk haline dönüştüreceklerini söyledi.

Gazetecilerin, "Bu değişiklikten Van Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş'ın da yararlanıp yaralanmayacağını" sorması üzerine Bozdağ, "Kemal Aktaş ile ilgili bir düzenleme yok ama yararlanır, yararlanmaz, onu bilemeyiz. Genel bir düzenleme yapılıyor. Biz bundan filanca yararlanıyor diye onu çıkaramayız" diye konuştu.

Bozdağ, Hükümet tasarısının ilk halinin Ocak ayında getirildiğini, Kemal Aktaş konusunun ise Nisan'da gerçekleştiğini hatırlatarak, Aktaş için bir düzenleme yapılmış olmadığını söyledi.

ETİKETLER

mahkemekararbekir bozdağ

İlgili Haberler

TBMM 3. yargı paketini görüşüyor, özel yetkili mahkemeler ne olacak?

Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, Başbakanlık Müsteşarı gibi yetkililerin yargılanmasının izne bağlanmasına ilişkin değişiklik önergesi de bekleniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24