Karar kesinleşti, özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Özel Yetkili Mahkemelerin kalkacağını ve devam eden davalarda yeni hükümlerin geçerli olacağını söyledi.

Bozdağ, TBMM'de gazetecilerle yaptığı sohbette, "3. Yargı Paketi"nin 74. maddesinde, Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesine atıf yapılarak düzenleme yapılacağını kaydetti.

CMK'nın 250, 251 ve 252'nin maddesinin kaldırılacağını belirten Bozdağ, bir kısım davalarda doğrudan soruşturma olacağını, bir kısım davalar için izin mekanizmasının geçerli olacağını söyledi.

İhtisas mahkemelerinin devam edeceğini, usule ilişkin imtiyazlarının kaldırılacağını dile getiren Bozdağ, 9 tane özel yetkili ağır ceza mahkemesi olduğunu, bunların özel yetkilerinin olmayacağını kaydetti.

Mevcut davaların hiçbirinin olumsuz anlamda etkilenmeyeceğini dile getiren Bozdağ, "Mevcut davalar yeni usule göre devam edecek" dedi. Bozdağ, bu düzenlemelerin savunmayı güçlendiren adımlar olduğunu kaydetti.

Bekir Bozdağ, ayrıca, komisyonda değişen geçici 1. maddeyi verilecek önergeyle Hükümet tasarısının ilk haline dönüştüreceklerini söyledi.

Gazetecilerin, "Bu değişiklikten Van Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş'ın da yararlanıp yaralanmayacağını" sorması üzerine Bozdağ, "Kemal Aktaş ile ilgili bir düzenleme yok ama yararlanır, yararlanmaz, onu bilemeyiz. Genel bir düzenleme yapılıyor. Biz bundan filanca yararlanıyor diye onu çıkaramayız" diye konuştu.

Bozdağ, Hükümet tasarısının ilk halinin Ocak ayında getirildiğini, Kemal Aktaş konusunun ise Nisan'da gerçekleştiğini hatırlatarak, Aktaş için bir düzenleme yapılmış olmadığını söyledi.