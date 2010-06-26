Karar kendi uygulamalarına aykırı

T24 - Albay Çiçek’le Başsavcı Cihaner’in dosyalarını birleştiren 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ı sert eleştirdi





Eylem Planı ve Erzurum’daki Cihaner dosyalarını birleştirirken Yargıtay’ı topa tuttu Yargıtay’a İstanbul isyanı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, İrticayla Mücadele Eylem Planı davası ile Erzincan Başsavcısı Cihaner’in de sanıkları arasında bulunduğu Ergenekon Davası dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderen mahkeme, 14 sanığı tahliye eden Yargıtay 11. Ceza Dairesi’ni eleştiri yağmuruna tuttu. İrticayla Mücadele Eylem Planı davasının görüleceği İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Erzurum’daki Ergenekon dosyası üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, yargılama konusunda yetkili mahkemenin kendisi olduğunu belirtti.



Mahkeme, oy çokluğu ile fiili ve hukuki irtibatı bulunan iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Yargıtay 11. Ceza Dairesi ile aralarında ortaya çıkan uyuşmazlığın giderilerek, davaya hangi mahkemenin bakmakla yetkili olduğunun belirlenmesi için dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderilmesini de karar bağladı.





Köksal Şengün şerh koydu



İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimleri Sedat Sami Haşıoğlu ve Hasan Hüseyin Özese, yargılamanın kendi mahkemelerinde yapılması yönünde oy verirken, Mahkeme Başkanı Köksal Şengün Erzurum’daki dava dosyasında hiç bir inceleme yapılmadan Yargıtay 11. Ceza Dairesi’ne gönderilmesini isteyerek karşı oy kullandı. Başsavcı İlhan Cihaner’in Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nde tek sanık olarak yargılandığı dava ile Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı 14 sanıklı davanın Yargıtay 11’inci Ceza Daire tarafından birleştirilmesinin hukuka uygun olmadığı belirtilen kararda en dikkat çekici ifade ise Yargıtay’ın bu kararının “Görevi ihmal etme ve kötüye kullanma suçu olasılığını doğurabileceği” konusunda yapılan uyarı.





Problem doğurur



15 sayfalık kararda, Yargıtay 11’inci Ceza Dairesi’ndeki yargılama dosyası ile Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasının sanık İlhan Cihaner dışında tarafları arasında bir bağlantı olmadığı vurgulanıyor. 11. Ceza Dairesi’nin res’en birleştirme kararı vermesinin yasal olarak mümkün olmadığı belirtilen kararda “Bu uygulama Türkiye genelinde zincirleme bir kısım hukuki problemlerin doğmasına neden olma olasılığı doğurabilecektir” deniyor.





Kendi kararlarına aykırı



11. Ceza Dairesi’nin birleştirme kararı “onaysız ve güvenilirliği bulunmayan fotokopi belgeler üzerinden delil değerlendirmesi yaparak” verdiğini belirten mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye edilmesinin de hukuka ve Yargıtay’ın kökleşmiş uygulamalarına aykırı olduğu ifade edildi.



Yargıtay uygulamasında sadece bir evrakın bile onaysız fotokopi olmasının bozma nedeni yapıldığına dikkat çekilen kararda “Silahlı terör örgütü kurmak ve üye olmak gibi ciddi ağırlıktaki suçların işlendiği iddia edilen bir dosyada onaysız fotokopi belgelerine dayalı olarak delil değerlendirmesi yapılması da Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin kendi uygulamalarına da aykırıdır” ifadesine yer verildi. Kararda, Daire’nin yargılama yetkisinin kullanılması konusunda yerel mahkemeye talimat verme hak ve yetkisinin bulunmadığı da vurgulandı.





