Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur: Büyük vatanseverlikle yazdıklarını düşündükleri bildirileri, devletin gözünde barış akademisyenlerinin bildirisinden farksız

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, 103 emekli amiralin imzasını taşıyan, darbe iması bile olmayan bildiriye karşı bakanlardan tarım ve orman müdürlerine kadar devletin direnişe geçtiğini belirterek, "Yani bir nevi darbe yapamamış cunta muamelesi görüyor emekli amiraller. Ama madde imzasını çekenlere de bir çıkış kapısı gösteriyor. Yani anlaşılan yine fikirlerine katılmadığımız birilerinin ifade hürriyeti ve hukuklarını savunacağımız günler bizi bekliyor." diye yazdı.

Emekli amirallerin "büyük vatanseverlikle yazdıklarını düşündükleri" bildirinin, devletin gözünde barış akademisyenleri bildirisinden farksız olduğuna işaret eden Yıldıray Oğur, "Hatta Devlet Bahçeli rütbelerinin sökülüp, maaşlarının kesilmesini dahi istedi. Sayelerinde Meclis’ten yaka paça milletvekili kovan, gece yarısı Merkez Bankası başkanı kovup doları 8 liranın üzerine çıkaran iktidar moral ve motivasyon kazandı. Bir süre daha maç yine iktidarın çok sevdiği sahalarda oynanacak.

Sıradan insanların yaşadığı Türkiye, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında kalacak. “Topunuz gelinler”ciler ile “amiraller onurumuzdur”cular arasında Türkiye’ye hiçbir faydası olmamış ve olmayacak kavgalar yaşanacak. Eski Türkiye’de de, yeni Türkiye’de de mutlu ve özgür olamamış insanlar yine arada kalacak, hatta ikisinden birini tercih etmeye zorlanacak." ifadelerini kullandı.

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