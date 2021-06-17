Karar gazetesi yazarı İbrahim Kiras: Ehliyetsiz, liyakatsiz insanlar yüksek sesle "vatan, millet, din, iman" diye kişisel çıkarları için mücadele veriyorlar

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in dile getirdiği iddiaların eşi benzeri az görülebilecek boyutta bir siyasi skandalın kapısını araladığını belirterek, "Ortaya dökülen iddialar o kadar korkunç ki insanın çoğu zaman inanası gelmiyor duyduklarına. Nitekim CHP lideri Kılıçdaroğlu “Muhalefet olarak neyin peşine düşeceğimizi şaşırdık. Her gün yeni bir skandal…” derken benzer bir haletiruhiyeyi yansıtıyor." diye yazdı.

Türkiye'de yasama ve yürütme kuvvetleriyle birlikte son birkaç yıl içinde yargı kuvvetinin de merkezi yönetime bağlandığına işaret eden İbrahim Kiras, "Konuşulan iddiaların çerçevelediği kirliliği “sistemik” olmaktan ziyade “kişisel” görmek ve göstermek isteyenler komik duruma düşüyorlar. Meselenin özünde birtakım insanların kişisel para hırsı, çıkar arayışı, emanete hıyaneti.. Yani son tahlilde ahlaki kalitesizliği ve kötü niyeti var tabii ama bu kötü niyetlerin gerçekleşmesini de siyasi zemin sağlıyor.

Ehliyetsiz, liyakatsiz, kalitesiz insanlar siyasette, bürokraside, basında koltuk kapmak yolunda avantaj sahibi olan zümreyi oluşturuyorlar bugün. Bunların hepsi işin sanatını kapmışlar. Yüksek sesle “Vatan, millet, din, iman” diye diye kişisel çıkarları için mücadele veriyorlar. Ülkenin milli çıkarlarına zarar veren eylemlerini “vatana hizmet” diye savunabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

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