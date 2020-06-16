Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: İktidar ‘tweet’ işini abarttı

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, "AK Parti yönetimi hem Gezi olaylarında hem de Fetullahçıların saldırılarında daha önce önemini anlamadığı sosyal medyanın gücünün tanığı olmuştu. Bunun üzerine hızla bir sosyal medya organizasyonuna yöneldi. Ama bu sefer de ilgisini abarttı. Sosyal medyada etkin olmayı siyasi iktidarın sigortası gibi algılamaya başladığı için bu alanda vahim yanlışlara kapı araladı." düşüncesini dile getirdi.

Kiras, "İktidar partisini yönetenler bu işi 'trolcülük oyunu'na indirgediler. Böylece siyasetin de trolleşmesi hız kazandı. Trol yaklaşımı ve trol dili neredeyse standartlaştı. Zamanla profesyonel trollerle parti tabanındaki sivil twitter kullanıcıları arasında konulara yaklaşım ve kullanılan dil bakımından fark kalmadı. Partinin tavanı zaten bu dilin patent sahibiydi." görüşünü savundu.

Kiras, "Gelgelelim yeşil toplu kullanıcılar, milli hesaplar falan icat ederek Twitter’da bir tür 'vatan cephesi' oluşturma girişimi hem tehlikeli hem de son tahlilde fayda getirmeyecek bir iş. Sosyal medyanın, özellikle Twitter’ın kullanıcılarının ezici çoğunluğu gençler. Bunların da ezici çoğunluğu yeşil topu falan olmayan ortalama profiller." yorumunu yaptı.

Kiras, "Peki, bu gençler AK Parti’ye nasıl bakıyorlar? Nasıl baktıkları ortada. Araştırmalara göre özelikle 2018’den bu yana 18-25 yaş arasındaki seçmen içinde iktidar partisine oy verenlerin oranı 25 yaş üstündekilerin neredeyse yarısı kadar. Demek ki trol siyasetinin zararı çok, faydası yok." ifadesini kullandı.

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