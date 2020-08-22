Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Bulunan kaynağın bizi bir anda zenginler kulübü üyesi yapacak miktarda olmadığı belli

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğuna yönelik açıklamasını değerlendirdiği yazısında, "Bulunan kaynağın bizi bir anda zenginler kulübü üyesi yapacak miktarda olmadığı belli. Yine de siyasetçilerin konuyu abartarak sunmaları normal karşılanmalı. İleride bulunabilecek yeni kaynaklar toplam rezervi daha da arttırabilirse ümitler gerçek olabilir. Bu da daima ihtimal dahilinde." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kiras, sevinirken temkinli, kaygılanırken ümidi kaybetmemek gerektiğini belirterek, yazısını "Açıklanan rezervin ülkemizin yedi yıllık ihtiyacını karşılayabilecek miktarda olduğu söyleniyor. Demek ki ilk yedi yıl için sevinip sonraki yedi yıl için ise hesap ve hazırlık yapmak durumundayız.



Tıpkı Hz. Yusuf’un “Önce yedi bolluk yılı olacak, sonra bunu yedi kıtlık yılı izleyecek… Bolluk yıllarında kenara koyup biriktirdikleriniz kıtlık yıllarında tükenecek” diye uyardığı Mısırlıların yaptığı gibi… Tıpkı bizim dünya piyasalarındaki “likidite bolluğu” yıllarında biriktirdiklerimizi şimdiki kıtlık yıllarında tüketmemiz gibi… " ifadeleriyle noktaladı.

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