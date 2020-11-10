Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Bir bakanın istifa kararını, iktidar cenahının yaklaşık bir gün boyunca teyit veya tekzip etmeyeceğini düşünemezdik

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, "Hükûmetteki en önemli koltuklardan birinde oturan bir bakanın istifa kararını bozuk Türkçeyle yazılmış 'Instagram mesajı'yla duyuracağını, büyük medyanın ekranlarında ve sayfalarında bu haberin hiç görülemeyeceğini, iktidar cenahının yaklaşık bir gün boyunca bunu teyit veya tekzip etmeyeceğini de düşünemezdik…" görüşünü savundu.

Kiras yazısında,"Yönetim krizi elbette bundan ibaret değil. Yani devletin tepesindeki kargaşadan ibaret değil. Hepimizin hayatını ve çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren boyutu da var. Ülkenin kaynakları, ülkenin enerjisi, ülkenin zamanı boş yere ve geri getirilemeyecek şekilde harcanıyor, tüketiliyor." düşüncesini dile getirdi.

Kiras, "Yanlış yönetimin yanlışlığı kendi dairesinde kalmıyor. Bedelini hepimiz ödüyoruz. Öyle görünüyor ki bu yönetim gittikten sonra bile daha epey bir müddet ödemeye devam etmemiz gerekecek." yorumunu yaptı.