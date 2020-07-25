Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Ayasofya açıldı, siyaset ülkenin her zamanki gündem maddelerine bakmak zorunda

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Ayasofya'nın ibadete açılmasını toplumun büyük çoğunluğunu memnun ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en azından geçen yıla kadar “Ayasofya’nın açılması” konusuna mesafeli durduğu, bu doğrultudaki taleplere sert karşılık verdiği biliniyor. Hatta, “Bu işin siyasi boyu var. Yan tarafta Sultanahmet’i doldurmayacaksın, Ayasofya’yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgâh” şeklindeki sözleri bugünkü tartışmalar sırasında muhalefet tarafından da sıkça gündeme getirildi, çelişki ve tutarsızlık eleştirisi yapıldı. Ancak, ne olursa olsun, Ayasofya hamlesi Erdoğan’ın -bilhassa son beş altı yıldır sürdürdüğü- siyasi çizgisine uyan bir girişim, üzerine yakışan bir elbise. Dolayısıyla “dün öyle dedin, bugün böyle yaptın” eleştirilerinin etkili olması zor." diye yazdı.

İbrahim Kiras, Ayasofya hamlesiyle seçim kazanabileceğine dair ümitlerin karşılıksız olduğuna işaret ederek, "Hiç unutmamak lazım ki Demokrat Parti’nin ezanı aslına döndürmesinin bile böylesi bir etkisi olmamıştı. Ayasofya açıldı, konu artık bitti. Şimdi tekrar bu ülkenin her zamanki gündem maddelerine bakmak zorunda siyaset." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...