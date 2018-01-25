T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karar çıktı: Telefon numarası bulma siteleri kapatılacak

Karara göre, sitelerin ve mobil uygulamaların faaliyetleri derhal durdurulacak

25 Ocak 2018 18:40

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, internette kişilerin açık rızası olmadan telefon numaralarını bulmaya yarayan veya numara isminden kişilere ulaşma imkanı veren sitelerin kapatılması kararı verdi. Karara göre, sitelerin ve mobil uygulamaların faaliyetleri derhal durdurulacak.

Habertürk'ün haberine göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı'na göre, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olarak faaliyet gösteren ve açık rızalarını almaksızın isimden telefon numarası veya telefon numarasından isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren internet siteleri ve uygulamalar kapatılıyor.

Konu ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na gelen ihbar ve şikayetleri değerlendiren Kurul, çeşitli uygulamalar, internet siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verileri toplayarak bu verilerin paylaşımını sağlayan, isim sorgulandığında telefon bilgisine, telefon sorgulandığında isim bilgisine ulaşılmasını sağlayan bir çok uygulama ve internet sitesinin faaliyette bulunduğunu tespit etti.

'Derhal durdurulması...'

Bu hizmetin verilebilmesi için öncelikle ilgili kanundaki veri işleme şartlarına sahip olunması gerektiğine ve ayrıca yine ilgili kanundaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kurul, kanunda ve mevzuatta dayanağı bulunmaksızın kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve mobil uygulamaların faaliyetinin derhal durdurulması gerektiği kararını verdi.

Bu site ve uygulamaların faaliyetlerine son vermemesi durumunda erişimin engellenmesi adına gerekli kurumlara başvurular yapılacak. Ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceği dikkate alınarak ilgili kanun çerçevesinde bu internet siteleri ve uygulamalar hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılacak.

ETİKETLER

kişisel veritelefon bulma sitelerikapatılacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24